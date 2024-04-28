101-летнюю американку авиакомпания принимает за ребенка 28.04.2024, 21:20

Вот в чем причина.

101-летнюю Патрисию (женщина не захотела назвать свою фамилию) авиакомпания American Airlines принимает за ребенка из-за ошибки в системе бронирования, рассказывает BBC.

«Забавно, что они думали, что я всего лишь маленький ребенок, а я старушка!» — сказала бывшая медсестра Патрисия во время последней путаницы.

Долгожительница путешествовала одна до 97 лет, но сейчас из-за проблем со зрением она полагается на помощь своей семьи. Последний сбой имел место, когда женщина летела со своей дочерью Крис из Чикаго в Маркетт (город в штате Мичиган). Патрисия проделывает такой путь каждый год, чтобы повидать своих родных.

«Моя дочь забронировала билет онлайн, и компьютер в аэропорту решил, что дата моего рождения — 2022, а не 1922 год. То же самое произошло в прошлом году. Они снова ждали ребенка, а не меня», — рассказала Патрисия, отметив, что ее место было забронировано как взрослый билет.

Женщина хочет, чтобы сбой в системе был устранен. Несмотря на обычную отзывчивость сотрудников авиакомпании, это доставляет ей неудобства. Например, однажды работники аэропорта не подготовили для нее инвалидную коляску внутри терминала — они ждали ребенка, которого можно было бы нести на руках.

«Я бы хотела, чтобы они починили компьютер, поскольку моей бедной дочери последний раз пришлось нести весь наш багаж и одежду почти за милю от одного посадочного гейта до другого», — сказала Патрисия.

American Airlines не ответила на запрос о комментариях.