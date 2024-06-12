Экс-помощник Лукашенко нашел новую работу в другой стране 6 12.06.2024, 21:37

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Кирилл Рудый

Кирилл Рудый сбежал от диктатора в ОАЭ.

Бывший помощник Александра Лукашенко по экономическим вопросам и экс-посол нашей страны в Китае Кирилл Рудый стал советником по технологиям и инновациям EurAsiaGulf, говорится в сообщении эмиратской компании. Внимание на пост обратила «Наша Ніва».

«Мы рады представить вам нашего нового советника, доктора Кирилла Рудого. Доктор Рудый обладает богатым опытом работы в качестве бывшего советника президента Беларуси (2013−2016) и бывшего посла Беларуси в Китае (2016−2020)», — сообщила EurAsiaGulf.

Как указано на сайте компании, EurAsia Gulf служит «платформой, способствующей расширению торговых и инвестиционных возможностей между Восточной Европой, Центральной Азией и странами Совета корпораций Персидского залива». Ее главная задача — «всесторонняя» помощь в налаживании деловых связей для успешного ведения бизнеса в указанных странах.