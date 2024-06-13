Лукашенко хочет урезать белорусам соцпакет 7 13.06.2024, 14:50

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Диктатор заявил, что «льгот слишком много».

Лукашенко проинструктировал новую главу Минтруда Наталии Павлюченко. Диктатор приказал «не разбрасываться льготами и разными привилегиями», ведь «денег лишних не бывает».

Лукашенко призвал задуматься «вплоть до материальной помощи многодетным и так далее». И сказал, что «многие семьи пропивают деньги».

«Нужно установить барьер и критерии, как донести деньги до детей», — сказал он.

Отметим, что власти неоднократно вводили ужесточения по семейному капиталу.