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На белорусский перевели легендарную поэму, написанную еще до нашей эры

  • 16.06.2024, 10:18
  • 1,138
На белорусский перевели легендарную поэму, написанную еще до нашей эры

Теперь полностью.

В столичном издательстве «Энциклопедикс» вышел из печати второй, заключительный том «Илиады» Гомера, включающий 12 из 24 песен древней героической поэмы. Перевод с древнегреческого языка осуществил филолог и полиглот Лявон Борщевский, пишет bellit.info.

Кроме текста во второй том вошли сноски, глоссарий и списком дополнительных источников для более полного понимания произведения современным читателем.

«Илиада» — это мифологически-героический эпос, который был создан примерно в середине 8 в. до н. э. и приписывается полулегендарному греческому поэту-сказителю Гомеру. Сюжет поэмы строится на эпизоде Троянской войны, которая, по свидетельству большинства современных историков, могла происходить на рубеже 13 и 12 в. до н. э.

Книгу можно будет купить на сайте kniger.by, возможна пересылка в другие страны. В Минске книга доступна в «Академкниге» (пр. Независимости, 72), а также в ТЦ «Купаловский» под Октябрьской площадью, роллеты 41−42 (время работы: понедельник-пятница с 11 до 18.30, суббота с 11 до 17, воскресенье с 11 до 16). Стоимость книги — 45 рублей.

Первый перевод «Илиады» Гомера осуществил языковед, культурный и политический деятель Бронислав Тарашкевич в 1920−30-х годах. Отрывки «Илиады» появлялись в периодике. К сожалению, перевод полностью не сохранился. Был опубликован лишь перевод двух песен из 24.

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