Россия совершила самоубийство 3 Александр Невзоров

4.08.2024, 10:48

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Александр Невзоров

Ее «роль» в реальности действительно весьма скромна.

Был ли вообще у России шанс уцелеть в современном мире?

Несомненно, он был. Но для этого ей следовало согласиться со своей очень скромной ролью и жить «тише воды, ниже травы», стараясь лишний раз никому не напоминать о своем существовании.

Понятно, что преодолеть свою отсталость у нее бы уже не получилось, но…

На остатках старого страха перед СССР и нежелании связываться с дикарями из трущоб и выгребных сортиров ей бы дали спокойно дожить до относительно бескровного развала и конца.

Ее «роль» в реальности действительно весьма скромна. Ни в науке, ни в технологиях, ни в культуре Россия к 2022 году ничего собой не представляла.

Да, ее ресурсы соблазнительны, но тот, кто их решился бы «прибрать к рукам», получил бы жуткое обременение в виде 120 миллионов голодных, но амбициозных и агрессивных дикарей, не желающих и не способных работать. (Т.е. не годящихся даже в «рабы»).

В этом варианте никакая ресурсная «овчинка» уже не стоит выделки.

В общем, могла бы Россия тихо дотрюхать до естественного угасания, ностальгируя по «утраченному раю» СССР. Все были бы живы и относительно счастливы.

Но она зачем-то взяла и совершила самоубийство, сама сев, глубоко насадившись на острый, да еще и отравленный кол украинской войны.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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