Спортсмены вернули в оргкомитет более 100 медалей Олимпиады в Париже 12 13.01.2025, 21:32

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В чем причина?

Более 100 медалей Олимпиады в Париже вернули в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр недовольные спортсмены, пишет французское издание La Lettre.

Причиной такого поступка стал внешний вид трофеев: они потрескались, местами отслоилось покрытие.

Медали были изготовлены Парижским монетным двором, а дефекты связывают с качеством лака, которым они были покрыты. По информации издания, из-за проблем с медалями уволены несколько руководителей этого учреждения.

Бракованные медали, возвращенные спортсменами, собирает компания Cojop Paris 2024. Международный олимпийский комитет сообщил, что все они будут заменены «в ближайшие недели».

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