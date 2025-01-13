Спортсмены вернули в оргкомитет более 100 медалей Олимпиады в Париже

Спортсмены вернули в оргкомитет более 100 медалей Олимпиады в Париже12
- 13.01.2025, 21:32
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В чем причина?
Более 100 медалей Олимпиады в Париже вернули в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр недовольные спортсмены, пишет французское издание La Lettre.
Причиной такого поступка стал внешний вид трофеев: они потрескались, местами отслоилось покрытие.
Медали были изготовлены Парижским монетным двором, а дефекты связывают с качеством лака, которым они были покрыты. По информации издания, из-за проблем с медалями уволены несколько руководителей этого учреждения.
Бракованные медали, возвращенные спортсменами, собирает компания Cojop Paris 2024. Международный олимпийский комитет сообщил, что все они будут заменены «в ближайшие недели».