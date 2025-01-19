закрыть
19 января 2025, воскресенье, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Светлогорске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ в баре

  • 19.01.2025, 10:43
В Светлогорске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ в баре

Но его все равно задержали.

Сотрудники ГАИ Светлогорского РОВД обратили внимание на автомобиль, который вечером ехал с выключенными фарами. Они подали сигнал, чтобы водитель остановился, но тот лишь прибавил скорость. Милиционеры погнались за ним, сообщает МВД.

Мужчина не реагировал на требование силовиков. Он доехал до бара и попытался затеряться среди посетителей. Но его задержали.

Оказалось, за рулем был 39-летний житель Светлогорска. Мужчина был пьян, уже на медосвидетельствовании выяснилось, что в его крови было 1,2 промилле алкоголя.

В итоге силовики составили пять административок. Его отправили в ИВС за неповиновение милиции. Решение суда — 13 суток ареста, штраф в 200 базовых или 8400 рублей, а также лишение прав на пять лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко