В Светлогорске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ в баре 19.01.2025, 10:43

Но его все равно задержали.

Сотрудники ГАИ Светлогорского РОВД обратили внимание на автомобиль, который вечером ехал с выключенными фарами. Они подали сигнал, чтобы водитель остановился, но тот лишь прибавил скорость. Милиционеры погнались за ним, сообщает МВД.

Мужчина не реагировал на требование силовиков. Он доехал до бара и попытался затеряться среди посетителей. Но его задержали.

Оказалось, за рулем был 39-летний житель Светлогорска. Мужчина был пьян, уже на медосвидетельствовании выяснилось, что в его крови было 1,2 промилле алкоголя.

В итоге силовики составили пять административок. Его отправили в ИВС за неповиновение милиции. Решение суда — 13 суток ареста, штраф в 200 базовых или 8400 рублей, а также лишение прав на пять лет.

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