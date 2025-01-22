В Германии произошел взрыв на объекте компании Bosch 22.01.2025, 1:44

Погибли двое мужчин.

В немецком городе Ройтлинген 21 января произошел взрыв на территории компании Bosch, в результате которого погибли двое мужчин, а еще один получил ранения. Об этом сообщает Bild.

По данным полиции, 52-летний мужчина погиб на месте, а его 44-летний коллега скончался в больнице. Оба были сотрудниками сторонней компании.

Отмечается, что причиной взрыва стала утечка силана из газового баллона, который использовался для калибровки.

Системы оповещения сработали, но во время выяснения причины утечки газ вступил в реакцию с воздухом, что привело к взрыву. Двое погибших находились рядом с местом аварии, а еще один работник получил ранения от взрывной волны.

Bild пишет, что сначала следователи предполагали, что инцидент произошел во время замены баллона, однако эта версия не подтвердилась. Расследование продолжается. Полиция подчеркнула, что угрозы для населения нет, а имущественный ущерб не зафиксирован.

Штаб-квартира подразделения мобильной электроники Bosch в Ройтлингене занимается разработкой и производством полупроводников, датчиков и контрольных устройств.

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