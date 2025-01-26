Наталья Радина: Шоу Лукашенко провалилось 6 26.01.2025, 18:02

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Белорусы проигнорировали фарс.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала так называемые «выборы» в Беларуси:

– Никаких выборов в Беларуси сегодня не было. Впрочем, как не было их в нашей стране уже 30 лет.

С 1994 года, когда к власти пришел диктатор Лукашенко, в Беларуси не прошло ни одной свободной и демократической избирательной кампании. Все выборы, включая президентские, парламентские и местные, а также референдумы не признавались международным сообществом, а их итоги массово фальсифицировались. Таким образом и президентские выборы в Беларуси в 2025 году никак нельзя считать избирательной кампанией. Сегодня это можно сравнить с выборами в концентрационном лагере: заключенные «выбирают» начальника лагеря под дулами автоматов вооруженной охраны.

После жестокого подавления народных протестов 2020 года в Беларуси не осталось независимых медиа, правозащитных и общественных организаций, оппозиционных политических партий и движений. Против граждан вот уже пятый год идут массовые репрессии, в тюрьмах страны находятся тысячи политзаключенных.

Тот фарс, который Лукашенко называет «выборами», в этом году лишен даже обычных декораций. В кампании не участвовал ни один мало-мальски оппозиционный кандидат, власти назначили лишь четырех спойлеров, полная зависимость которых абсолютно очевидна. В избирательные комиссии по всей стране вошли только проверенные и опытные фальсификаторы. Наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ не пригласили, потому как в этот раз шоу вышло совершенно бездарным.

Конечно, людей принудительно загоняли на избирательные участки. Мы это видим по чрезвычайно высокой цифре досрочного голосования: гнали рабочих государственных предприятий, врачей больниц и учителей школ, военнослужащих и сотрудников силовых структур, заключенных тюрем и колоний.

Но 26 января мы все равно увидели, что очень многие белорусы проигнорировали этот фарс, так как понимают, что их избирательный бюллетень никак не повлияет на итог: диктатор Лукашенко в очередной раз нарисует себе лживые цифры «поддержки». На самом деле 26 января избирательные участки были практически пустыми. Даже на участке, куда пришел голосовать сам диктатором, в списке избирателей он был лишь вторым.

Никакой поддержки среди белорусов у Лукашенко сегодня нет, и он прекрасно это знает, от чего и устроил весь этот цирк. Однако на клоунаду никто не повелся: ни белорусы, ни страны Запада, которые сразу заявили о непризнании этого фарса.

Поэтому произошедшее сегодня совершенно неважно. Важно то, что изменения в Беларуси могут произойти в любой момент. В 2021 году сирийский диктатор Башар Асад набирал на таких же фальшивых выборах более 90 процентов «поддержки», однако его режим рухнул всего за 12 дней. Так будет и с Лукашенко, я в этом убеждена. В нашем регионе назревают серьезные изменения, и «заморозить» эти процессы никому не удастся.

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