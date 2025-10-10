На одной из самых оживленных улиц Минска перекроют движение 10.10.2025, 5:09

На несколько лет.

Строительство метро снова вносит коррективы в движение транспорта. На этот раз проезд машин и автобусов будет запрещен по ул. М.Богдановича.

К счастью, только на нескольких направлениях.

Так, на одном из них будет перекрыт участок от ул. Кульман до ул. В.Хоружей. Запрещен проезд по ул. В.Хоружей прямо и налево через перекресток с ул. М.Богдановича (при движении от ул. Куйбышева, в одном направлении).

Это актуально для всех видов транспорта.

Движение будет закрыто вплоть до окончания строительных работ. Открытие новых станций третьей линии метро запланировано на 2028 год.

Как будет ходить общественный транспорт

Естественно, изменятся маршруты некоторых автобусов и троллейбусов:

движение троллейбусных маршрутов №37, 46, 53, автобусных маршрутов №1053-ТК, №1153-ТК, №1146-ТК, №1346-ТК от пл. Бангалор организуется по ул. М.Богдановича, Кульман, Кропоткина, В.Хоружей, М.Богдановича и далее по маршрутам, в обратном направлении – без изменений

движение троллейбусов маршрутов №22, 40, 40а от пл. Я.Коласа и ул. Куйбышева организуется по ул. В.Хоружей, М.Богдановича, Кульман, Кропоткина, В.Хоружей и далее по маршрутам, в обратном направлении – без изменений

движение автобусов маршрута №19 от ул. Карастояновой организуется по ул. Кропоткина, В.Хоружей и далее по маршруту, в обратном направлении – без изменений

движение автобусов маршрута №25 от пл. Я.Коласа организуется по ул. В.Хоружей, М.Богдановича, Кульман, Кропоткина, с выполнением конечной остановки на новом остановочном пункте "Кульман" по ул. Кропоткина, в обратном направлении – по ул. Кропоткина, В.Хоружей и далее по маршруту

движение автобусов маршрута №29 от ул. Куйбышева организуется по ул. В.Хоружей, М.Богдановича, Кульман, Карастояновой, в обратном направлении – без изменений

движение автобусов маршрутов №91, №1008-ТК, №1111-ТК от ул. Л.Беды организуется по ул. Куйбышева, Я.Купалы, М.Богдановича и далее по маршрутам, в обратном направлении – без изменений.

