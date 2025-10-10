Трагедия под Светлогорском: маршрутка столкнулась с внедорожником 1 10.10.2025, 21:16

4,058

Шесть человек погибли.

Этим вечером, около 19:15, на 72-м километре автодороги Бобруйск — Мозырь случилось ДТП. Столкнулись лоб в лоб микроавтобус Mercedes и внедорожник Volkswagen.

По предварительным данным ГАИ, водитель маршрутного такси пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения, где и случилось столкновение.

В результате аварии шесть человек погибли. Еще десять пострадавших с травмами медики доставили в больницу.

На место выехал начальник Главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков.

На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все детали произошедшего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com