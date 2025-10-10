Трагедия под Светлогорском: маршрутка столкнулась с внедорожником

Трагедия под Светлогорском: маршрутка столкнулась с внедорожником1
- 10.10.2025, 21:16
Шесть человек погибли.
Этим вечером, около 19:15, на 72-м километре автодороги Бобруйск — Мозырь случилось ДТП. Столкнулись лоб в лоб микроавтобус Mercedes и внедорожник Volkswagen.
По предварительным данным ГАИ, водитель маршрутного такси пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения, где и случилось столкновение.
В результате аварии шесть человек погибли. Еще десять пострадавших с травмами медики доставили в больницу.
На место выехал начальник Главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков.
На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все детали произошедшего.