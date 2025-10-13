закрыть
13 октября 2025, понедельник, 9:29
Гол Левандовского помог Польше обыграть Литву

  • 13.10.2025, 9:12
Гол Левандовского помог Польше обыграть Литву
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images

За матчем наблюдали премьеры двух стран.

В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года сборная Литвы на своём поле проиграла команде Польши с результатом 0:2. Встреча прошла в Каунасе.

На 15-й минуте поляк Себастиан Шиманьский открыл счёт прямым ударом с углового. На 64-й минуте после его передачи перевес поляков увеличил Роберт Левандовский.

Отметим, за матчем с трибуны наблюдали премьер-министр Польши Дональд Туск и глава литовского правительства Инга Ругинене.

