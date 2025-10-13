закрыть
13 октября 2025, понедельник, 18:16
Николя Саркози отправится в тюрьму, несмотря на апелляцию

  • 13.10.2025, 17:45
Николя Саркози отправится в тюрьму, несмотря на апелляцию
Николя Саркози

Он станет первым президентом современной Франции, который попал за решетку.

Бывший президент Франции Николя Саркози вскоре отправится в тюрьму после приговора к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре и незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года при поддержке Ливии. Точная дата начала отбытия наказания будет определена в понедельник, пишет AP (перевод — сайт Charter97.org).

Саркози, которому 70 лет, называет обвинения «скандалом» и подал апелляцию, однако суд постановил, что приговор подлежит немедленному исполнению из-за «серьезного ущерба общественному порядку». Это делает его первым экс-президентом современной Франции, который реально отбывает тюремный срок.

Суд установил, что Саркози, будучи министром внутренних дел и кандидатом в президенты, использовал свое положение для организации коррупционных сделок на высшем уровне с режимом Муаммара Каддафи. Его ближайшие соратники встречались с Абдаллой ас-Сенусси — шурином Каддафи и руководителем ливийской разведки, осужденным за теракты против французских граждан.

Сам Саркози утверждает, что стал жертвой политического заговора, организованного «кланом Каддафи» в отместку за поддержку Францией военной интервенции против ливийского лидера в 2011 году.

После заключения Саркози, по данным СМИ, будет помещен в особый изолированный блок тюрьмы Ла Сантэ в Париже, где содержатся известные заключенные. Там его ждет одиночная камера с душем, холодильником и телевизором.

Бывший президент сможет подать прошение об освобождении после начала срока, а апелляционный процесс ожидается весной следующего года.

