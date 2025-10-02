«Отработал всего полгода и оказался должен нанимателю» 2.10.2025, 15:27

иллюстративное фото

Белорус рассказал о конфликте на рабочем месте.

Белорус рассказал историю: во время инвентаризации на складе нашли излишки на 5000 рублей и недостачу на 1300 рублей. Излишки поставили на учет, а недостачу руководство решило взыскать с работников. При этом последняя инвентаризация проводилась два года назад, а мужчина говорит, что работает на этом месте комплектовщиком всего полгода, в отношении него действует коллективная материальная ответственность, пишет Onliner.

— Принесли напечатанные объяснительные записки, где расписана наша вина и сумма, которую мы должны выплатить. Мы, естественно, не подписали, а сейчас нам начали угрожать лишением премии и выплатой лишь оклада, премия составляет 1300 рублей, а вся зарплата — 2100 рублей. Вот и вопрос: законно ли это?

Журналисты обратились с данной ситуацией к юристке Юлии Емельяновой. По ее словам, наниматель вправе привлечь работника к материальной ответственности, но только при соблюдении установленных законом требований.

— В описанной ситуации речь идет о коллективной материальной ответственности. Следовательно, наниматель должен учесть ряд соответствующих обязанностей — начиная от соблюдения правил установления коллективной материальной ответственности до истребования письменных объяснений и соблюдения сроков привлечения к материальной ответственности. Важным фактором, конечно, будет наличие договора о коллективной материальной ответственности, заключенного с соответствующими работниками.

Юристка уточняет, что давность предыдущей инвентаризации и короткий срок работы сотрудника не освобождают его от ответственности, но влияют на то, какую часть суммы могут потребовать возместить от конкретного работника.

Если выявлена недостача при коллективной материальной ответственности, ущерб делится между всеми работниками.

Сумма распределяется не поровну, а пропорционально тому, сколько каждый отработал времени с момента последней инвентаризации до дня, когда обнаружили недостачу.

Также, согласно Положению о коллективной материальной ответственности, сотрудники имеют право требовать проведения инвентаризации переданных ценностей, если считают это необходимым.

Если работник не согласен с решением работодателя о взыскании ущерба, а также если комиссия по трудовым спорам не создана либо не рассмотрела заявление в установленный десятидневный срок, то можно обращаться в суд.

А что насчет лишения премии?

Что касается премий, то в определенных случаях наниматель имеет право лишить выплаты полностью или частично, даже если она предусмотрена системой оплаты труда, то есть входит в состав заработной платы.

Все зависит от того, каким образом наниматель установил систему премирования: закрепил в коллективном договоре, локальном правовом акте или трудовом договоре. От содержания этих документов зависит возможность уменьшения размера премии, отметила Юлия Емельянова.

Но если конкретный размер премии прописан в трудовом договоре, изменить его можно только с согласия работника.

— Однако и в этом случае имеет значение, каким образом изложена формулировка условия в трудовом договоре. Если она не отражает конкретный размер премии, а содержит ссылку на другой локальный правовой акт, то у нанимателя есть возможность изменить размер премии в одностороннем порядке, — говорит юрист.

