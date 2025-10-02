закрыть
В Манчестере произошла резня возле синагоги

  • 2.10.2025, 15:56
  • 1,312
Двое погибших.

В городе Манчестер в Великобритании произошла резня возле синагоги, в результате чего два человека погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает BBC.

Утром в четверг, 2 сентября, полиция получила сообщение об автомобиле, который двигался в сторону людей, и мужчине с ножом возле синагоги. Правоохранители застрелили нападавшего.

По данным полиции, люди получили травмы в результате как наезда автомобиля, так и ножевых ранений.

Нападение произошло в день Йом-Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре.

Полиция отметила, что на момент трагедии в синагоге находилось большое количество людей, которые оставались внутри, пока территория не была обезопашена, а впоследствии их эвакуировали.

Очевидец рассказал BBC, что видел мужчину, который «кровоточил на полу», и другого, который держал нож.

Свидетель говорит, что полиция быстро прибыла на место и дала мужчине с ножом «несколько предупреждений», прежде чем «открыть огонь».

Как отмечает BBC, премьер-министр Кир Стармер досрочно возвращается с саммита в Дании, чтобы провести экстренное заседание.

Стармер заявил, что в синагогах по всей Великобритании обеспечат дополнительную охрану.

