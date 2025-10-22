Советник президента Литвы: Возможно, мы закроем границу с Беларусью 1 22.10.2025, 10:17

Нужно действовать более жестко при общении с белорусскими властями.

Об этом заявил в эфире радио LRT главный советник президента Литвы Дейвидас Матуленис.

«В этом случае, я думаю, наши службы должны действовать гораздо более жестко при общении с белорусскими властями, чтобы должным образом объяснить, что если подобное повторится, возможно, мы вообще закроем границу на более длительный срок», — заявил он.

По словам советника, сегодня состоится заседание Комиссии по национальной безопасности, в ходе которого будет обсуждаться, какие меры следует предпринять в ответ на угрозу, исходящую от контрабандных воздушных шаров.

По словам Матулениса, события прошлой ночи также показали, что очень важно иметь на границе систему обнаружения. Советник подчеркнул, что воздушные шары гораздо сложнее обнаружить и уничтожить, чем дроны.

«Проблема в том, что они летают высоко — на высоте трех, пяти, шести километров. Это уже не вопрос наших пограничников, это требует соответствующих действий наших военных», — сказал он.

Кроме того, по словам Матулениса, опасно сбивать воздушный шар, летящий на высоте четырех-шести километров с грузом в несколько десятков килограммов.

«Иногда это может представлять большую угрозу, чем тот воздушный шар, который летит в определенное место, падает, и там сотрудники полиции должны принять меры, чтобы поймать его прежде, чем это сделают контрабандисты», — сказал советник.

Из-за угрозы этих воздушных шаров Вильнюсский международный аэропорт был закрыт с вечера вторника до 6:30 утра среды, а движение через оба действующих пункта пропуска на границе с Беларусью — Мядининкай и Шальчининкай — было временно приостановлено на ночь.

В последний раз Вильнюсский аэропорт пострадал от контрабандных воздушных шаров в начале октября. Тогда более 20 метеозондов нарушили воздушное пространство Литвы.

