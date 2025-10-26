Китай существенно сокращает закупки нефти из РФ 3 26.10.2025, 9:28

3,248

Индия прекращает закупки полностью.

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном сокращении закупок российской нефти Китаем. В то же время Индия прекращает закупки полностью.

Об этом говорится в трансляции из Белого дома.

Во время общения с прессой Трампа спросили спросили, планирует ли он обсуждать с главой КНР Си Цзиньпином - закупки российской нефти. В частности, беспокоит ли американского лидера то, что Китай покупает нефть из РФ.

В ответ глава Белого дома сказал следующее:

«Возможно, я буду обсуждать это. Но знаете, что делает Китай... не знаю, вы, вероятно, видели сегодня - Китай существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия сокращает их полностью. И мы уже ввели санкции», - заявил Трамп.

Напомним, в ночь на 23 октября Минфин США объявил о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Также под ограничения попали 36 дочерних структур.

