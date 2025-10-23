США ввели жесткие санкции против нефтяных гигантов РФ 2 23.10.2025, 7:42

5,072

Давление на Кремль усиливается.

США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», усиливая давление на Кремль из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Министерство финансов США через свое Управление контроля за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против России, чтобы заставить Путина настроиться на серьезные переговоры по окончанию войны в Украине.

Санкции направлены на давление на российский энергетический сектор и ограничения доходов, которые Кремль использует для финансирования войны и поддержки экономики.

Новые санкции коснутся двух крупнейших российских нефтяных компаний - «Роснефть» и «Лукойл», а также их многочисленных дочерних предприятий, занимающихся добычей, переработкой и продажей нефти и газа на территории России.

В список вошло более 30 подразделений обеих компаний, в том числе нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей стране.

Отныне все активы и интересы в собственности этих компаний, находящиеся в США или под контролем американских лиц, блокируются и подлежат обязательному уведомлению в OFAC. Нарушение санкций может привести к гражданской или уголовной ответственности, а иностранные финансовые учреждения, осуществляющие значительные операции с подсанкционными компаниями, рискуют попасть под вторичные санкции.

OFAC также подчеркнуло, что санкции не имеют целью наказание, а направлены на изменение поведения России и поощрение ее к мирным переговорам. Санкции могут быть пересмотрены или сняты в случае соблюдения законодательства США и соответствующих условий.

«Сейчас время остановить убийства и объявить немедленное прекращение огня. Из-за отказа президента Путина завершить эту бессмысленную войну казначейство вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военные действия Кремля. Мы призываем наших союзников присоединиться и соблюдать эти санкции», - отметил секретарь казначейства США Скотт Бессент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com