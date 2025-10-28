Какой будет погода до конца октября 28.10.2025, 15:49

Прогноз на 29-31 октября.

29 октября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и влажная воздушная масса. Облачно, днем с прояснениями, пишет Белгидромет.

Временами пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +6..+12°С. Атмосферное давление будет расти.

30 октября ночью погоду будут определять неустойчивые воздушные массы, днем скажется влияние фронтальных разделов от циклона с центром над Балтийским морем, смещающихся с территории Польши. Облачно. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый, в отдельных районах по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем составит от +7°С по северу до +15°С по юго-западу страны.

31 октября территория республики будет находиться под влиянием североатлантического циклона, центр которого будет смещаться с Рижского залива вдоль северо-востока Беларуси на Московскую область. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, ночью местами по северо-востоку страны ожидаются сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +6..+13°С.

