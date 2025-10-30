The Telegraph: Киев наносит болезненные удары по Кремлю 30.10.2025, 8:49

3,258

Рана в экономике России может перерасти во что-то серьезное.

Москва целится в гражданские объекты, а Киев наносит удары по экономике Кремля. Аналитик Роберт Сили считает, что сейчас обе стороны конфликта стараются вести войну не столько на суше, сколько в воздухе, атакуя друг друга ракетами и беспилотниками. Вместо того чтобы утихомириться, все идет к тому, что конфликт между Украиной и РФ набирает новые обороты, написал аналитик на страницах издания The Telegraph.

Сили также напомнил о статье в американской прессе, в которой говорилось, что разведка США не видит никаких шагов Путина в сторону «стола переговоров». С осени 2025 года Путин вновь пытается оставить Украину без электричества и тепла, стремясь подорвать волю украинцев к сопротивлению.

В то же время Украина ищет все способы, чтобы лишить военную машину Путина финансирования. Сили отметил, что с 2022 года стратегия Путина в отношении Украины состояла из трех пунктов.

Первый — захват и удержание новых территорий. Второй — подрыв духа украинцев путём ударов по городам и энергетической инфраструктуре. Третий — попытка поссорить Украину с Западом.

Удары по городам и энергетике Украины осложнили жизнь украинцам, но не сломили их дух. Киев же, используя новые ракеты и дальнобойные дроны, всё чаще атакует территорию самой России.

Главная цель Киева — НПЗ РФ, которые обеспечивают бюджету страны от 15 до 20% доходов. По словам Сили, экономика РФ уже испытывает трудности. Ежедневно Кремль тратит порядка 500 млн долларов, при этом около 40% бюджета страны уходит на оборонную промышленность.

Аналитики считают, что для продолжения войны Путину ежемесячно необходимо пополнять армию на 20—30 тысяч новобранцев. Сили заявил, что РФ проявила стойкость, однако чем дольше длится война, тем выше вероятность появления серьезных проблем в экономике страны. Киев и дальше будет бить по «открытой ране», пока она не перерастет во что-то большее.

