TIME: ИИ положил конец привычным способам ведения бизнеса 1 30.10.2025, 19:15

1,684

Эта революция — не просто технологическая, а концептуальная.

Мир переживает одну из самых значимых трансформаций в истории бизнеса. Как когда-то пар и электричество перевернули индустрию, сегодня искусственный интеллект, автоматизация и цифровые платформы радикально перестраивают экономику и конкуренцию, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Эта революция — не просто технологическая, а концептуальная. Меняются принципы создания ценности, лидерства и успеха в эпоху непрерывных перемен. Модель бизнеса, унаследованная от индустриальной эпохи — где масштаб был важнее гибкости, а работники считались взаимозаменяемыми — стремительно устаревает. В «эпоху интеллекта» ценность определяется не заводами, а идеями, отношениями и алгоритмами.

Компания больше не «конвейер», а платформа, не машина, а адаптивная экосистема. Лидерство больше не про контроль, а про умение направлять перемены и действовать с ясной целью.

Бизнесы будущего — не самые крупные, а самые смелые. Они используют интеллектуальные технологии уже сейчас — создавая персонализированную медицину, климатически нейтральное производство и решения с помощью ИИ.

Однако у этой трансформации есть и обратная сторона. Если бизнес будет гнаться только за эффективностью, технологии вытеснят людей. Но если поставить во главу угла смысл и инновации, они смогут сделать жизнь людей лучше. Именно от этого выбора зависит, в каком направлении пойдет развитие человечества.

Наступает время не просто цифровой, а ментальной трансформации бизнеса — от краткосрочной прибыли к устойчивости, инклюзивности и уважению человеческого достоинства. На наших глазах рождается новый тип капитализма — разумный, целеустремленный и ответственный перед всеми, включая будущие поколения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com