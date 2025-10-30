TIME: ИИ положил конец привычным способам ведения бизнеса

TIME: ИИ положил конец привычным способам ведения бизнеса1
- 30.10.2025, 19:15
- 1,684
Мир переживает одну из самых значимых трансформаций в истории бизнеса. Как когда-то пар и электричество перевернули индустрию, сегодня искусственный интеллект, автоматизация и цифровые платформы радикально перестраивают экономику и конкуренцию, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Эта революция — не просто технологическая, а концептуальная. Меняются принципы создания ценности, лидерства и успеха в эпоху непрерывных перемен. Модель бизнеса, унаследованная от индустриальной эпохи — где масштаб был важнее гибкости, а работники считались взаимозаменяемыми — стремительно устаревает. В «эпоху интеллекта» ценность определяется не заводами, а идеями, отношениями и алгоритмами.
Компания больше не «конвейер», а платформа, не машина, а адаптивная экосистема. Лидерство больше не про контроль, а про умение направлять перемены и действовать с ясной целью.
Бизнесы будущего — не самые крупные, а самые смелые. Они используют интеллектуальные технологии уже сейчас — создавая персонализированную медицину, климатически нейтральное производство и решения с помощью ИИ.
Однако у этой трансформации есть и обратная сторона. Если бизнес будет гнаться только за эффективностью, технологии вытеснят людей. Но если поставить во главу угла смысл и инновации, они смогут сделать жизнь людей лучше. Именно от этого выбора зависит, в каком направлении пойдет развитие человечества.
Наступает время не просто цифровой, а ментальной трансформации бизнеса — от краткосрочной прибыли к устойчивости, инклюзивности и уважению человеческого достоинства. На наших глазах рождается новый тип капитализма — разумный, целеустремленный и ответственный перед всеми, включая будущие поколения.