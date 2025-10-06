закрыть
6 октября 2025, понедельник, 20:07
Старейший мужчина в мире отпраздновал 113-летие

  • 6.10.2025, 19:30
  • 1,408
Старейший мужчина в мире отпраздновал 113-летие

Житель Бразилии раскрыл секрет долголетия.

Житель Бразилии Жоао Мариньо Нето, признанный самым старым мужчиной в мире, отпраздновал свой 113-й день рождения. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Бразилец отметил день рождения 5 октября вечеринкой, которую для него запланировали близкие. По словам мужчины, секрет его долголетия заключается в том, что его окружают хорошие люди.

Нето родился в 1912 году в семье фермеров. У него шесть детей, 22 внука, 15 правнуков и три праправнука. Его признали самым старым мужчиной в ноябре 2024 года. До него рекорд принадлежал британцу Джону Тиннисвуду, которого не стало в возрасте 112 лет.

В августе Этель Катерхэм из Великобритании, которую официально признали самой старой жительницей Земли, исполнилось 116 лет. Она родилась в графстве Хэмпшир 21 августа 1909 года. Женщина пережила своего супруга и двух дочерей.

