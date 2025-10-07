Проханов покаялся за книгу о Путине, продлевающем жизнь пиявками 3 7.10.2025, 8:53

2,326

Одиозный писатель «объяснил» свой замысел.

Роман «Лемнер», в котором описывается российский президент, насыщающийся кровью девственниц из китайских пиявок и хранящий тела врагов в кабинете, не является хулой на государство и его главу Владимира Путина, заявил автор книги, прокремлевский писатель Александр Проханов. Тех, кто распространяет такое мнение, он назвал «либеральными остроумцами» и «релокантами, умеющими читать», отметив, что они лишь «выхватили» из романа отдельные фразы, «иронично и зло» описывающие второстепенного персонажа — президента Троевидова, которого в итоге топят в «ледяной проруби русской истории», пишет The Moscow Times.

«Либеральные остроумцы разгоняют эти фразы по социальным сетям, желая навлечь на автора романа гнев государства. Желают использовать фактор книги как инструмент давления на власть. Моя публичная позиция предельно ясна: я — государственник, вижу в президенте России Путине олицетворение русской истории на ее восходящем витке, когда волею президента Россия от великих потрясений восходит к величию», — написал Проханов в своем телеграм-канале. Попытка оправдаться случилась после того, как презентацию романа в Москве отменили, а сама книга пропала с сайтов книжных магазинов и маркетплейсов.

Прообразом главного героя книги стал создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, «ярчайший персонаж наших дней», как написано в аннотации романа. По сюжету, он создает собственную частную военную компанию под названием «Пушкин», бойцов которой набирают в тюрьмах. Их называют «пушкинистами» несмотря на то, что среди участников ЧВК есть садисты и людоеды. «Когда убьешь одного, его жизнь достается тебе, ты испытываешь прилив сил и живешь дольше. Если убить всех людей на земле, их жизни достанутся тебе, и ты будешь жить вечно», — говорит один из персонажей романа.

В «Лемнере» вырисован образ российского президента Владимира Путина, представленного под именем Леонида Леонидовича Троевидова. «Раз в месяц Леонид Троевидов омолаживался, полностью менял кровь. Из Пекина ему присылали фарфоровую вазу с розовыми пиявками. Этих пиявок насыщали кровью китайских девственниц. Пиявки присасывались к его телу, пили его утомленную кровь, вливая взамен девственную свежесть. Укусы розовых пиявок были нежные, как поцелуи», — описал Проханов особенности главы российского государства.

Сам писатель прямо не отрицает, что в образе Троевидова описал Путина, но заявляет о попытках «врагов» стравить государство и творцов друг с другом. Цель этой «спецоперации» проста и цинична, сказал он: «Создать раскол внутри страны, столкнув лбами власть и культуру. И даже не власть, а тех представителей, которые не читают, а слушают чьи-то пересказы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com