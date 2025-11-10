Украинский спецназ охотится на российские ЗРК 10.11.2025, 12:55

Российская ПВО теряет позиции.

Украина продолжает целенаправленно выводить из строя российские системы ПВО, которые остаются одним из главных препятствий для действий Киева на фронте. За последние годы именно уничтожение ключевых элементов российских ЗРК стало важной частью оборонной стратегии страны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В начале ноября украинские спецподразделения нанесли точный удар по нескольким элементам российского комплекса С-400 «Триумф». По данным Главного управления разведки Украины, были поражены многофункциональная РЛС 92Н6Е и энергосистема командного пункта. Уничтожение таких узлов снижает способность России контролировать воздушное пространство на оккупированных территориях.

С-400 изначально создавался как замена С-200 и был официально принят на вооружение в 2007 году. В НАТО он известен под индексом SA-21 Growler. Комплекс способен поражать беспилотники, крылатые ракеты и самолеты, а его многочастотные РЛС позволяют обнаруживать даже самолеты пятого поколения, такие как F-22 и F-35. При этом низкочастотные станции дают возможность засечь малозаметные цели раньше, чем они войдут в зону поражения.

Несмотря на статус одной из самых продвинутых систем ПВО в мире, С-400 в Украине показал себя хуже ожиданий. Ряд установок был уничтожен старыми западными боеприпасами и украинскими ракетами. Летом украинские силы ударили по российскому объекту в Крыму и, по сообщениям, вывели из строя элементы С-300 и С-400, используя беспилотники и ракеты «Нептун».

Украина, по всей видимости, продолжит охоту на российские комплексы ПВО, которые играют критическую роль в обороне Москвы на оккупированных территориях.

