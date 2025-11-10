«Разве наши люди недостаточно красивы?» 3 10.11.2025, 16:57

2,216

Брэд Питт

Малайзия возмутилась рекламой авто с Брэдом Питтом.

В начале 2000-х Брэд Питт считался одним из самых узнаваемых и востребованных актеров мира. Его участие в рекламе было гарантией внимания, однако одна из кампаний обернулась неожиданным скандалом в Малайзии, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

В 2002 году Питт снялся в рекламе автомобиля Toyota Altis, ролики транслировались в Малайзии и других странах Азии. Однако малайзийские власти заявили, что использование голливудской звезды в местной рекламе является оскорблением для азиатов. Заместитель министра информации страны Заинуддин Мадин заявил, что подобный выбор «внушает азиатам чувство неполноценности». Он спросил, почему производители не используют местных актеров и неужели «наши люди недостаточно красивы».

Хотя критика была направлена в сторону рекламы, а не самого актера, ситуация стала поводом для обсуждения глобальной популярности голливудских звезд и того, как они воспринимаются в разных странах. Создатели кампании предположили, что мировая известность Питта сделает его универсальным лицом бренда, однако реакция показала, что одни и те же образы не всегда подходят для разных культурных контекстов.

