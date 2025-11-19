закрыть
21 ноября 2025, пятница
В Белом доме показали встречу Роналду и Трампа

  • 19.11.2025, 19:04
Видео.

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Два великих. CR7 x 45/47», — подписано видео.

Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первым футболистом, достигшим отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

