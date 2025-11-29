Крах импортозамещения рушит амбиции РФ в Арктике 1 29.11.2025, 20:37

1,326

Сорван план строительства новых ледоколов.

Санкции похоронили амбициозный план модернизации российского арктического флота: вместо универсальных ледоколов Россия теперь получит только менее мощные буксиры, пишет dialog.ua.

Отказ от ключевого арктического проекта

Российское предприятие «Росморпорт» приняло решение отказаться от строительства двух ледоколов проекта 23620 ледового класса Icebreaker7, которые должны были быть построены на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

РосСМИ приводят заявление руководства предприятия, которое отмечает, что контрактная стоимость судов после перехода на отечественные комплектующие выросла почти вдвое – до 32 млрд рублей. В таких условиях реализация проекта стала невозможной.

Импортозамещение оказалось неподъемным

Изначально проект 23620 был разработан с опорой на импортные системы и оборудование. Ледоколы должны были оснащаться, в частности:

- винто-рулевыми колонками Azipod производства шведско-швейцарской ABB;

- главными двигателями-генераторами Wartsila (Финляндия).

Однако после введения западных санкций Россия потеряла доступ к этим ключевым технологиям. Попытка заменить их российскими аналогами привела к резкому удорожанию проекта и затягиванию сроков.

Вместо Icebreaker7 - менее мощные буксиры

Отказ от строительства означает, что вместо ледоколов нового поколения «Росморпорту» придется ограничиться судами меньшего класса. Теперь предприятие планирует использовать ледокольные буксиры класса Arc6, способные преодолевать лед толщиной лишь 1,1-1,3 метра.

Для сравнения: ледоколы класса Icebreaker7 рассчитаны на работу в условиях арктических морей при толщине льда до 2-2,5 метров, это принципиально иной уровень возможностей, особенно для круглогодичной навигации на севере.

Ледоколы проекта 23620 должны были стать важной частью российской арктической программы.

Их планировали использовать в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а летом и осенью – в акватории Северного Ледовитого океана.

