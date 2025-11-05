Умер самый богатый человек Великобритании
- 5.11.2025, 1:13
Состояние его семьи оценивается в $46,1 млрд.
Бизнесмен Гопи Хиндуджа, которого называли богатейшим человеком Великобритании, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что причиной смерти предпринимателя стала болезнь.
Состояние семьи Хиндуджа, владеющей инвестиционной компанией Hinduja Group, оценивают в £35,3 млрд (порядка $46,1 млрд). Конгломерат вкладывал средства в различные сферы британской экономики: от добычи нефти до индустрии развлечений.
Гопи Хиндуджа управлял деятельностью Hinduja Group вместе со своим братом Шри с 1980-х из Лондона. Шри Хиндуджа умер два года назад.