Умер самый богатый человек Великобритании 5.11.2025, 1:13

Состояние его семьи оценивается в $46,1 млрд.

Бизнесмен Гопи Хиндуджа, которого называли богатейшим человеком Великобритании, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной смерти предпринимателя стала болезнь.

Состояние семьи Хиндуджа, владеющей инвестиционной компанией Hinduja Group, оценивают в £35,3 млрд (порядка $46,1 млрд). Конгломерат вкладывал средства в различные сферы британской экономики: от добычи нефти до индустрии развлечений.

Гопи Хиндуджа управлял деятельностью Hinduja Group вместе со своим братом Шри с 1980-х из Лондона. Шри Хиндуджа умер два года назад.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com