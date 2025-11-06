закрыть
6 ноября 2025, четверг, 22:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси изменились требования к алкоголю

2
  • 6.11.2025, 22:21
  • 1,194
В Беларуси изменились требования к алкоголю

Спиртное будет маркироваться по-новому.

В Беларуси изменен порядок маркировки алкогольных напитков. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№597 от 31 октября 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.

Документом утверждаются образцы акцизных марок для разного вида продукции, а также положения, которые регулируют сферу. Еще определили перечень алкоголя, который будет маркироваться специальными знаками.

Так, юрлица, занятые хранением, оптовой или розничной торговлей алкогольной продукции, индивидуальные предприниматели, которые реализуют алкоголь в объектах общепита (и в других случаях), должны будут осуществлять торговлю только при наличии маркировки.

Маркировку будут наносить с помощью каплеструйных аппаратов. Специальный знак будет состоять из изображения зубра и двух строк с информацией о номере лицензии, смене, бригаде и дате производства. Подчеркивается, что изображение спецзнака должно быть четким и полным, без искажений и повреждений печати.

При этом акцизы, которые были приобретены до вступления в силу постановления, смогут применяться для маркировки алкоголя, на который они были получены, до полного использования.

При этом до 1 апреля 2026-го, чтобы приобрести акцизные марки для алкоголя, который произведен в стране и предназначен для продажи внутри Беларуси, юрлицам нужно подать в инспекцию Министерства по налогам и сборам заявление с приложением банковской гарантии.

Положения постановления вступят в действие с 1 апреля 2026-го, части положения - после официального опубликования.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько