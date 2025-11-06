В Беларуси изменились требования к алкоголю 2 6.11.2025, 22:21

1,194

Спиртное будет маркироваться по-новому.

В Беларуси изменен порядок маркировки алкогольных напитков. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№597 от 31 октября 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.

Документом утверждаются образцы акцизных марок для разного вида продукции, а также положения, которые регулируют сферу. Еще определили перечень алкоголя, который будет маркироваться специальными знаками.

Так, юрлица, занятые хранением, оптовой или розничной торговлей алкогольной продукции, индивидуальные предприниматели, которые реализуют алкоголь в объектах общепита (и в других случаях), должны будут осуществлять торговлю только при наличии маркировки.

Маркировку будут наносить с помощью каплеструйных аппаратов. Специальный знак будет состоять из изображения зубра и двух строк с информацией о номере лицензии, смене, бригаде и дате производства. Подчеркивается, что изображение спецзнака должно быть четким и полным, без искажений и повреждений печати.

При этом акцизы, которые были приобретены до вступления в силу постановления, смогут применяться для маркировки алкоголя, на который они были получены, до полного использования.

При этом до 1 апреля 2026-го, чтобы приобрести акцизные марки для алкоголя, который произведен в стране и предназначен для продажи внутри Беларуси, юрлицам нужно подать в инспекцию Министерства по налогам и сборам заявление с приложением банковской гарантии.

Положения постановления вступят в действие с 1 апреля 2026-го, части положения - после официального опубликования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com