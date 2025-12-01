закрыть
1 декабря 2025, понедельник
Белорусам позволили переводить деньги в Россию без комиссии

  • 1.12.2025, 20:20
Акция является временной.

Белорусский банк запустил специальную для клиентов акцию, упрощающую и удешевляющую денежные переводы родственникам и друзьям в РФ.

Новый сервис позволяет отправлять деньги на карты российского Сбербанка, указав только номер мобильного телефона получателя. Главное условие – перевод должен быть выполнен через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

При этом комиссия за транзакцию в таком случае взиматься не будет.

По словам пресс-службы финучреждения, акция является временной и будет действовать до 14 января 2026 года.

«Запуск бесплатных переводов приурочен к приближающимся праздникам, когда многие люди хотят поддержать родных и близких, находящихся на расстоянии», – пояснили в пресс-службе белорусского Сбер Банка.

Система обеспечивает мгновенное зачисление средств. Все операции выполняются автоматически. Если валюта карты отправителя (это могут быть белорусские рубли, доллары или евро) не совпадает с валютой счета получателя, конвертация происходит по внутреннему курсу банка автоматически.

На счет адресата в России деньги поступят в российских рублях.

Услуга доступна всем клиентам белорусского Сбер Банка, включая владельцев пластиковых и виртуальных карт, и работает через приложение круглосуточно. Это позволяет поддержать близких в праздничный сезон без дополнительных затрат на комиссии.

