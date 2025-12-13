«Чувство невероятного счастья»2
- 13.12.2025, 18:57
Появилось большое видео с освобожденными белорусскими политзаключенными.
Видео длиной в почти 9 минут записано в автобусе, которым политзаключенных везут от белорусско-украинской границы.
«Чувство невероятного счастья, счастье наблюдать первый свободный закат — потрясающей красоты», — таковы первые публичные слова на свободе Марии Колесниковой.
Также в интервью дали слово Александру Федуте, Марии Золотовой и еще нескольким политзаключенным.
Напомним, Лукашенко освободил 123 политзаключенных. Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитники Валентин Стефанович, Владимир Лобкович и ряд других узников совести.