Фильм «Аватар 3» может получить неожиданное продолжение

У Джеймса Кэмерона есть варианты для франшизы.

Последние кассовые прогнозы для «Аватар 3» уступают предшественнику, однако у Джеймса Кэмерона есть варианты продолжения для франшизы даже на случай провала. И речь здесь идет не о кино.

В недавнем интервью режиссер заявил, что если «Аватар: Огонь и пепел» не заработает достаточно денег в прокате, он «абсолютно» готов покончить с кинофраншизой.

«Я работаю в мире «Аватара» уже 20 лет. Или даже 30, если быть точным, потому что я написал его в 1995-м. Тогда был короткий всплеск интереса, а потом мне сказали: «Ты с ума сошел?». И я отложил это на 10 лет, чтобы вернуться к серьезной работе в 2005-м. Да, конечно. Если [на третьем фильме] все завершится, это нормально».

Вместе с тем Кэмерон добавил, что третий «Аватар» оставит за собой некоторые открытые сюжетные линии, однако обещал их завершить в книге, если кинотеатральное продолжение все же отменят.

Дополнительно режиссер уточнил, что в случае работы над четвертым фильмом и дальше, он не готов передать полноценное управление кому-то другому, а собирается остаться на борту по крайней мере, как продюсер.

«Я не думаю, что когда-нибудь выйдет версия «Аватара», которую я бы тесно не продюсировал».

На данный момент для «Аватар: Огонь и пепел» прогнозируют открытие на уровне $110 млн. Цифры неплохие, но существенно ниже, чем показатели «Пути воды».

Первый фильм в серии «Аватар» вышел в 2009 году и до сих пор остается самым кассовым фильмом всех времен с заработком в почти $3 млрд. Его преемник «Путь воды» вышел через 13 лет и собрал $2,3 млрд. «Огонь и пепел» ждем к релизу уже 19 декабря, тогда как четвертая и пятая части предварительно планируются на 2029 и 2030 годы.

Действие «Огня и пепла» разворачивается всего через год после событий второго фильма. Изначально нам покажут семью Салли, которая все еще живет с кланом Меткаина и оплакивает смерть Нетеяма, тогда как дальше сюжет познакомит нас с новым племенем На’ви, известным как народ Пепла. Возглавляемые лидером по имени Варанг, они живут в нестабильном вулканическом регионе Пандоры и заключают союз с людьми, вызывая эскалацию конфликта.

Следующие фильмы, согласно Кэмерону, должны осуществить шестилетний прыжок во времени и покажут Нейтири, которая отправится на антиутопическую Землю. Сценарии уже написаны, а четвертый частично отснят. Однако судьба проектов тесно связана с кассовыми сборами «Аватар 3».

