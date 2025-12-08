Европу может охватить «зима столетия» 8.12.2025, 4:10

Прогноз синоптиков.

Европу, в частности Германию, может накрыть очень холодная зима, особенно после рождественских праздников. Об этом 6 декабря пишет Euronews.

По данным метеорологов, так называемый полярный вихрь этой зимой будет слабее обычного. Для Германии это, скорее всего, будет означать холодную зиму с арктическими холодами. В последний раз такие условия привели к «зиме века» в Германии в 1978–1979 году. Тогда люди столкнулись с обильными снегопадами, метелями и необычно низкими температурами, что может снова повториться.

Январь в Европе может быть немного прохладнее и суше, чем в среднем за длительный период. Устойчивое высокое давление над Центральной Европой может привести к тому, что днем погода мягкая, а ночью опускается похолодание и туман, приводящие к заморозкам. Кроме того, существует фактор полярного вихря. В разгар зимы он может вызывать возмущения, которые могут направить холодный арктический воздух в сторону Европы.

Центр прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований подтвердил, что в этом году присутствует эффект Ла-Нинья, который, как правило, приводит к более низким, чем обычно, температурам в Западной Европе. Ла-Нинья является частью естественного климатического цикла, но может вызывать экстремальные погодные явления по всему миру. Этот эффект возникает, когда температура поверхности моря в центральной и восточной частях Тихого океана опускается ниже нормы. Это может оказывать серьезное влияние на погодные условия в мире, в том числе в Европе, однако чем дальше место находится от Тихого океана, тем сильнее могут быть эти последствия. Как правило, Ла-Нинья приносит в Альпы более влажную и холодную погоду, что может привести к более частым и обильным снегопадам.

