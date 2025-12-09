закрыть
«Кто карманы набивает?»

3
  • 9.12.2025, 15:43
  • 1,430
«Кто карманы набивает?»
иллюстративное фото

Белорусы возмущены качеством еды в школьных столовых.

В школах Бобруйска детей кормили гнилыми овощами и просроченной крупой. Эта новость вызвала шквал возмущения в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org. Приводим некоторые комментарии:

«В школах кормят ужасно, многие дети это не едят».

«Везде проверить нужно».

«Приехали. Это было и раньше, сады проверьте, там такое же».

«Да что вы. У нас в школе дети приходят и говорят: два дня проверка в школе, так хоть поесть можно».

«Кто заказывает продукты? Кто карманы набивает?»

«Автолавки тоже нужно проверять. Продают просроченные продукты старикам. Ведь тем некуда пойти жаловаться».

«Вот и пусти детей в школу», — возмущаются белорусы.

@charter97.org Рейд в Бобруйске выявил шокирующие нарушения в питании школьников #школы #еда #беларусь #новости #дети #бобруйск #минск #столовая #питание #контроль ♬ оригинальный звук - Хартия97

