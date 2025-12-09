«Кто карманы набивает?»3
- 9.12.2025, 15:43
Белорусы возмущены качеством еды в школьных столовых.
В школах Бобруйска детей кормили гнилыми овощами и просроченной крупой. Эта новость вызвала шквал возмущения в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org. Приводим некоторые комментарии:
«В школах кормят ужасно, многие дети это не едят».
«Везде проверить нужно».
«Приехали. Это было и раньше, сады проверьте, там такое же».
«Да что вы. У нас в школе дети приходят и говорят: два дня проверка в школе, так хоть поесть можно».
«Кто заказывает продукты? Кто карманы набивает?»
«Автолавки тоже нужно проверять. Продают просроченные продукты старикам. Ведь тем некуда пойти жаловаться».
«Вот и пусти детей в школу», — возмущаются белорусы.
