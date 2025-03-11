Рубио: Украина должна пойти на территориальные уступки в рамках соглашения о прекращении войны 11.03.2025, 5:58

Россия тоже должна в чем-то уступить.

Украина должна пойти на территориальные уступки в рамках любого соглашения по прекращению войны с Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время перелета в Джидду (Саудовская Аравия), где запланированы переговоры с украинскими чиновниками, сообщает The New York Times.

«Самое важное, что мы должны вынести из этих переговоров — это понимание того, что Украина готова идти на сложные решения, равно как и россияне должны принимать сложные решения для прекращения этого конфликта или хотя бы его приостановки», — заявил Рубио журналистам.

Он не раскрыл возможный формат соглашения, но дал понять, что компромисс с обеих сторон станет ключевым элементом дипломатических усилий.

«Я думаю, что обе стороны должны осознать, что военного решения этой ситуации нет. Россия не может завоевать всю Украину, но и Украине будет чрезвычайно сложно в ближайшей перспективе отбросить россиян обратно к границам 2014 года», - пояснил он, добавив, что во время предстоящих переговоров с Москвой необходимо определить, на какие уступки готова пойти Россия.

«Мы не знаем, насколько они действительно расходятся в позициях», — отметил госсекретарь.

Ожидается, что на встрече во вторник не будет обсуждаться предложенное Трампом соглашение об украинских природных ресурсах, которое президент США ранее называл компенсацией за американскую военную помощь Украине, и которое, по его словам, могло бы стать косвенной гарантией безопасности для Киева.

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