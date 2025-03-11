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В России арестовали бывшего директора одного из институтов Академии наук Беларуси

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  • 11.03.2025, 9:54
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В России арестовали бывшего директора одного из институтов Академии наук Беларуси

Он занимался предпринимательской деятельностью.

В отношении белорусского предпринимателя и фармаколога Дмитрия Романовского, основателя и генерального директора нескольких фармацевтических компаний в России, возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Своей вины Дмитрий Романовский не признает, но решением суда помещен в СИЗО.

В Беларуси Романовский известен не только как бизнесмен, но и как ученый. С 2004 по 2006 год он был руководителем созданного им Центра фармакологии и токсикологии, заместителем директора по научной работе Института физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси. В 2006 году на основе этого центра был создан Институт фармакологии и биохимии Академии наук, а Романовский стал его первым директором и занимал эту должность до 2011 года.

Сейчас по одному делу с Романовским, как сообщается, проходит президент благотворительного фонда «Красный сентябрь», ветеран ФСБ Виталий Козлов. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Козлов также арестован.

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