закрыть
24 марта 2025, понедельник, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Этот выбор останется в истории

  • Владислав Иноземцев
  • 24.03.2025, 11:17
  • 2,652
Этот выбор останется в истории
Владислав Иноземцев

О самом последовательном российском диссиденте.

Сегодня я не могу не выразить искреннюю поддержку и самые теплые симпатии человеку, которого путинская клика фактически обрекла на смерть. Александр Скобов – легендарный 67-летний диссидент, противник любого насилия, враг тирании и борец за свободу, преследовавшийся властью еще в советские времена, был приговорен военным «судом» в Санкт-Петербурге к 16 годам тюрьмы и колонии исключительно за мысли и слова, высказывавшиеся им относительно преступной войны, которую Кремль вот уже четвертый год ведет в Украине. Александра даже сложно назвать политическим заключенным: в отличие от многих из тех, кто преследовался режимом в последние годы за попытки организации протестных акций, создание партий или – о ужас! – участия в выборах, он использовал только силу слова, и потому является классическим узником совести. Его слово громко прозвучало и в его выступлениях в суде, на одно из которых я не могу не сослаться и которые выглядят знаковыми документами гнуснейшей эпохи российской истории.

Я восхищаюсь силой воли Александра Скобова, оставшегося в России, несмотря на очевидное понимание того, что его ждет. Его верностью – своим принципам, своей Родине, своей супруге, которая сейчас проходит свидетелем по сфабрикованному против него делу. Его красноречием и убедительностью, не имеющих себе равных, но, разумеется, никак не трогающих «судей», давно потерявших человеческий облик в покорной службе системе.

Александр Скобов сделал свой выбор. Как бы ни сложилась его дальнейшая судьба, этот выбор останется в истории. Истории той России, которая будет написана теми, кто беспристрастно расставит всех и по своим местам. Хочется верить, что это случится еще при жизни самого последовательного диссидента нашего времени…

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко