Этот выбор останется в истории Владислав Иноземцев

24.03.2025, 11:17

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Владислав Иноземцев

О самом последовательном российском диссиденте.

Сегодня я не могу не выразить искреннюю поддержку и самые теплые симпатии человеку, которого путинская клика фактически обрекла на смерть. Александр Скобов – легендарный 67-летний диссидент, противник любого насилия, враг тирании и борец за свободу, преследовавшийся властью еще в советские времена, был приговорен военным «судом» в Санкт-Петербурге к 16 годам тюрьмы и колонии исключительно за мысли и слова, высказывавшиеся им относительно преступной войны, которую Кремль вот уже четвертый год ведет в Украине. Александра даже сложно назвать политическим заключенным: в отличие от многих из тех, кто преследовался режимом в последние годы за попытки организации протестных акций, создание партий или – о ужас! – участия в выборах, он использовал только силу слова, и потому является классическим узником совести. Его слово громко прозвучало и в его выступлениях в суде, на одно из которых я не могу не сослаться и которые выглядят знаковыми документами гнуснейшей эпохи российской истории.

Я восхищаюсь силой воли Александра Скобова, оставшегося в России, несмотря на очевидное понимание того, что его ждет. Его верностью – своим принципам, своей Родине, своей супруге, которая сейчас проходит свидетелем по сфабрикованному против него делу. Его красноречием и убедительностью, не имеющих себе равных, но, разумеется, никак не трогающих «судей», давно потерявших человеческий облик в покорной службе системе.

Александр Скобов сделал свой выбор. Как бы ни сложилась его дальнейшая судьба, этот выбор останется в истории. Истории той России, которая будет написана теми, кто беспристрастно расставит всех и по своим местам. Хочется верить, что это случится еще при жизни самого последовательного диссидента нашего времени…

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»

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