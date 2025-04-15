В Беларусь идет пыль из Африки 2 15.04.2025, 19:44

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Окна мыть пока не стоит.

В Беларусь поступает пыль, принесенная с Африканского континента, сообщили в тематическом Telegram-канале «Надвор’е».

И белорусы это явление почувствуют. Правда, вряд ли его последствия можно будет назвать критичными.

Именно с 15 апреля ветер в Беларуси южный и юго-восточный умеренный.

«Вместе с южными потоками к нам в регион продолжит выноситься пыль с африканского континента. Концентрации ее в воздухе прогнозируются небольшие, всего 20–50 мкг/м³, но оставить грязные разводы на лобовом стекле (свежевымытого) авто хватит», – предупредили синоптики.

Беларусь не впервые чувствует на себе подобные явления. Так, поднятая сильным ветром пыль из пустынь и степей Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и России достигала Беларуси 28 и 29 мая 2024 года.

Тогда ее наиболее высокая концентрация наблюдалась в южных и юго-западных районах на высотах 500–1500 м.

К тому же совсем скоро Землю накроет сильная магнитная буря. Метеозависимые ее ощутят уже 16 апреля 2025 года.

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