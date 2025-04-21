Украина повышает ставки Телеграм-канал «Воля»

21.04.2025, 16:22

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Владимир Зеленский

Ответный ход Зеленского ставит Путина в неловкое положение.

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно для российских властей не только поддержал инициативу Путина по прекращению огня в течение 30 часов, но и предложил вернуться к американскому предложению по полному и безусловному прекращению огня на 30 дней.

«Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», - написал в 21:16 по мск в своем официальном телеграм-канале президент Украины.

В 23:53 в официальном телеграм-канале Зеленского была опубликована выдержка доклада Главкома Украины Сырского: «Фиксируем реальную ситуацию на всех направлениях. Курщина и Белгородская область - на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише».

В ответ президент Украины заявил о том, что ответные действия «будут зеркальными», а предложение 30-дневной полной и безусловной тишины теперь на стороне Москвы.

В свою очередь российские Z-каналы и коллаборант Владимир Сальдо обвиняют в нарушении перемирия украинскую сторону. Однако Z-канал «Военный осведомитель» сообщает, что «по самой линии фронта перемирие в общем и целом стараются поддерживать, однако в некоторых местах ограниченные обстрелы все равно происходят».

Мы уверены, что Москва не пойдет на 30-дневное перемирие, так как оно не отвечает текущим российским наступательным планам. Однако ответный ход Зеленского ставит Путина в неловкое положение, так как вынуждает его раньше времени открыть свои крапленые карты перед американцами и всем миром.

Телеграм-канал «Воля»

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