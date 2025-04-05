В США массовые протесты из-за пошлин Трампа 5.04.2025, 22:04

На улицы вышли и в Европе.

Протесты из-за пошлин американского президента Дональда Трампа охватили США. Люди также вышли и на улицы европейских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Reuters.

Во Флориде несколько сотен демонстрантов вышли на улицы, выражая протест в отношении политики президента, скандируя лозунги и поднимая плакаты с резкими заявлениями о Трампе и его советнике Илоне Маске.

Люди всех возрастов и национальностей собрались, чтобы выразить недовольство администрацией Трампа.

Некоторые люди также рассказали, что искусственный интеллект помог с их вывесками, но отказался специально создавать лозунги против Трампа.

Тысячи протестующих заполонили улицы Бостона. Это одна из 1200 других акций протеста, которые проходят во всех 50 штатах США.

Протесты против Трампа в Европе

Протесты также состоялись в Британии, Канаде, Мексике, Франции, Германии и других странах. Протестующие выступали против влияния Трампа на демократические процессы и гражданские права.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025

В Берлине, протестуя перед выставочным залом Tesla, демонстранты держали плакаты с призывами к соотечественникам, живущим в Германии, протестовать за «конец хаоса» дома.

В столице Франции Париже около 200 человек, преимущественно американцев, собрались на площади Республики, чтобы протестовать против Трампа. Некоторые произносили речи, чтобы осудить президента, а протестующие размахивали плакатами «Противостоять тирану», «Верховенство права» и «Спасите демократию».

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