ISW: Путин готовится к затяжной войне с Украиной и НАТО 1 1.06.2025, 11:17

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Переговоры Кремлю не нужны.

30 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который предоставляет правительству полномочия забирать контроль над оборонными предприятиями в случае невыполнения ими государственных контрактов в условиях военного положения. Это свидетельствует о подготовке к затяжному конфликту с НАТО.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 31 мая.

Новый указ позволяет Министерству промышленности и торговли РФ отстранять собственников оборонных предприятий, если те не выполняют госзаказ, и вместо них назначать управляющие компании.

Под действие документа попадают компании, которые занимаются авиацией, судостроением, оборонной продукцией, а также государственные подрядчики.

Как отмечают аналитики, Путин, вероятно, устанавливает правовые условия, которые позволят правительству России полностью контролировать элементы российской экономики и ОПК в случае введения Кремлем полного военного положения и перехода страны на «военные рельсы».

Аналитики ISW отмечают, что Кремль готовит российское общество и экономику к затяжной войне против Украины, что свидетельствует о незаинтересованности РФ в участии в переговорах.

Кроме этого, публичные заявления российских чиновников продолжают демонстрировать, что Россия имеет более широкие территориальные цели в Украине, кроме четырех областей, которые она незаконно объявила аннексированными.

Так, председатель оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что Украина может потерять крупные города, в частности Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, Одессу и Николаев, если не согласится на «мирное урегулирование».

По словам Картаполова, каждый день без переговоров якобы ухудшает положение Украины. Он также утверждает, что Россия может незаконно объявить Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области аннексированными, если российские войска «начнут наступательные операции».

Как отмечают аналитики, заявление Картаполова свидетельствует о том, что Кремль, вероятно, и дальше рассчитывает на длительную войну против Украины, чтобы достичь своих территориальных целей. Это также может означать, что российские власти не настроены на честные переговоры по завершению войны.

Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор до сих пор надеется выиграть войну с помощью медленного, постепенного наступления, которое может длиться неопределенное время.

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