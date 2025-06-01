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ЧП в Бресте: на стройке торгового центра возле «Короны» обрушились конструкции

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  • 1.06.2025, 16:52
  • 2,422
ЧП в Бресте: на стройке торгового центра возле «Короны» обрушились конструкции

Фотофакт.

В Бресте на улице Московской произошло ЧП на территории строящегося офисно-торгового комплекса.

По предварительным данным МЧС, обрушились опалубка и арматурный каркас здания.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы с привлечением шести единиц спецтехники. Спасатели проводят разведку, уточняя масштабы происшествия.

Причины обрушения пока неизвестны.

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