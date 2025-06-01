ЧП в Бресте: на стройке торгового центра возле «Короны» обрушились конструкции

ЧП в Бресте: на стройке торгового центра возле «Короны» обрушились конструкции1
- 1.06.2025, 16:52
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Фотофакт.
В Бресте на улице Московской произошло ЧП на территории строящегося офисно-торгового комплекса.
По предварительным данным МЧС, обрушились опалубка и арматурный каркас здания.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы с привлечением шести единиц спецтехники. Спасатели проводят разведку, уточняя масштабы происшествия.
Причины обрушения пока неизвестны.