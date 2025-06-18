Psychology Today: Мемы помогают молодежи избавиться от негативных эмоций

Psychology Today: Мемы помогают молодежи избавиться от негативных эмоций1
- 18.06.2025, 17:39
Это уже не просто развлечение.
В условиях тревожной и нестабильной реальности, молодежь находит эмоциональную поддержку в мемах — коротких, зачастую юмористических изображениях или видео с текстом, которые несут глубокий смысл, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Если раньше в кризисные моменты люди обращались к телевидению и близкому окружению, то сегодня молодые люди выражают и осмысливают эмоции в публичном цифровом пространстве. Социальные сети и мемы стали важным инструментом для выражения чувств тревоги, гнева и непонимания происходящего.
Исследования показывают, что просмотр и создание мемов — не просто развлечение. Это форма «просампшн» (“prosumption” от слияния английских слов «производство» “production” и «потребление» “consumption”) — совмещение потребления и создания контента, при котором пользователи одновременно выражают себя и ощущают связь с другими. Молодые люди видят в цифровых сообществах возможность быть собой без страха осуждения. Там они создают мемы, которые, несмотря на кажущуюся абсурдность или мрачность, помогают говорить о реальных психологических и социальных проблемах.
В своем исследовании молодых пользователей социальной сети Tumblr исследователь Джулиан Бертон отметил, что они воспринимали свои цифровые сообщества как пространство, где могли быть собой настоящими. Возможность создавать контент для себя и друг для друга стала основой для формирования безопасного сообщества.
Как отметил исследователь, такие мемы становятся формой протеста против давления и стигматизации психических расстройств: молодежь не боится открыто говорить о своих трудностях.
Мемы также выполняют функцию юмористической разрядки на фоне политической нестабильности. «Иногда происходящее кажется настолько нелепым, что просто невозможно воспринимать это всерьез», — сказала одна из участниц исследования.
В результате мемы становятся не только способом развлечения, но и важным инструментом эмоциональной поддержки, самовыражения и объединения молодежи в стремлении справиться с хаотичным миром.