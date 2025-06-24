Зеленский: Россия может атаковать НАТО в ближайшие пять лет 1 24.06.2025, 9:25

Владимир Зеленский

Президент Украины призвал Альянс ускорить перевооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин может атаковать страну-члена НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.

«Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности», - отметил Зеленский в интервью Sky News.

Он добавил, что сейчас Украина сдерживает Россию, но впереди могут быть новые угрозы:

«Сегодня его сдерживает Украина, у него нет времени на муштру армии».

Когда журналист Марк Остин спросил, возможна ли атака России в течение нескольких месяцев, Зеленский ответил: «Я не верю, что Путин готов».

Также Зеленский жестко прокомментировал оборонные планы НАТО, согласно которым расходы должны вырасти до 5% ВВП к 2035 году. Он назвал эти планы очень медленными.

Президент Украины призвал Запад не медлить, подчеркивая, что Россия уже планирует новые военные кампании:

«В любом случае, Путину нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна обученная армия. И 10 лет - это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия».

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