Зеленский: Россия может атаковать НАТО в ближайшие пять лет

Зеленский: Россия может атаковать НАТО в ближайшие пять лет1
- 24.06.2025, 9:25
Президент Украины призвал Альянс ускорить перевооружение.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин может атаковать страну-члена НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.
«Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности», - отметил Зеленский в интервью Sky News.
Он добавил, что сейчас Украина сдерживает Россию, но впереди могут быть новые угрозы:
«Сегодня его сдерживает Украина, у него нет времени на муштру армии».
Когда журналист Марк Остин спросил, возможна ли атака России в течение нескольких месяцев, Зеленский ответил: «Я не верю, что Путин готов».
Также Зеленский жестко прокомментировал оборонные планы НАТО, согласно которым расходы должны вырасти до 5% ВВП к 2035 году. Он назвал эти планы очень медленными.
Президент Украины призвал Запад не медлить, подчеркивая, что Россия уже планирует новые военные кампании:
«В любом случае, Путину нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна обученная армия. И 10 лет - это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия».