закрыть
24 июня 2025, вторник, 9:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Россия может атаковать НАТО в ближайшие пять лет

1
  • 24.06.2025, 9:25
Зеленский: Россия может атаковать НАТО в ближайшие пять лет
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал Альянс ускорить перевооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин может атаковать страну-члена НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.

«Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности», - отметил Зеленский в интервью Sky News.

Он добавил, что сейчас Украина сдерживает Россию, но впереди могут быть новые угрозы:

«Сегодня его сдерживает Украина, у него нет времени на муштру армии».

Когда журналист Марк Остин спросил, возможна ли атака России в течение нескольких месяцев, Зеленский ответил: «Я не верю, что Путин готов».

Также Зеленский жестко прокомментировал оборонные планы НАТО, согласно которым расходы должны вырасти до 5% ВВП к 2035 году. Он назвал эти планы очень медленными.

Президент Украины призвал Запад не медлить, подчеркивая, что Россия уже планирует новые военные кампании:

«В любом случае, Путину нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна обученная армия. И 10 лет - это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина