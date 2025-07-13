Зеленский: Будем продолжать операции на территории РФ в ответ на удары 13.07.2025, 6:00

Владимир Зеленский

Украина инвестирует в собственное производство дронов.

Россия ежедневно атакует украинские города дронами и ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Силы обороны Украины будут продолжать операции на территории врага.

Зеленский отметил, что россияне продолжают применять эту их специфическую тактику террора. Враг концентрированно бьет по тому или иному городу или региону.

Президент Украины отметил, что Украина делает все, чтобы получить как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. В частности, он анонсировал новую договоренность по Patriot и ракет к ним и рассказал о других шагах.

- Укладываемся в собственное производство, прежде всего дронов, в частности дронов-перехватчиков. Будем продолжать наши активные дроновые операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично – и это эффективно, – добавил украинский лидер.

Владимир Зеленский также сообщил о двух значительных решениях по международным соглашениям. Речь идет о соглашении о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии, а также выход нашего государства из Оттавской конвенции о минах. Президент Украины отметил, что Россия никогда не была участницей этой конвенции и активно использует все типы мин.

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