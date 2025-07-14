«Это предупредительный выстрел» 1 14.07.2025, 9:55

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Что означает новая риторика Трампа в отношении Путина.

Гневная риторика президента США Дональда Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина смягчают опасения, что Вашингтон может отказаться от Украины, но в то же не означает кардинальных изменений в пользу Киева.

Об этом пишет Financial Times, анализируя последние заявления американского лидера.

Гнев Трампа сигнализирует о серьезной смене риторики Белого дома, поскольку в первые месяцы своего второго срока президент США возлагал ответственность за конфликт на президента Украины Владимира Зеленского. Однако с тех пор президент США все больше раздражен упрямством страны-агрессора России в переговорах о возможном прекращении огня в войне против Украины, которое бы послужило шагом к долгосрочному урегулированию — ключевой цели внешней политики Трампа, пишет FT.

И все же, жесткие заявления Трампа могут не означать кардинальные перемены. Так, по мнению Макса Бергмана из Центра стратегических и международных исследований, «это предупредительный выстрел в сторону России и Путина», однако это не означает, что Соединенные Штаты вдруг превратятся в верного союзника Украины или начнут ей оказывать большую поддержку.

Новая риторика Трампа породила в европейских столицах определенные надежды на то, что его позиция изменилась, однако, как сообщили FT два высокопоставленных чиновника, участвовавших в переговорах с США по вопросам обороны и безопасности, пока мало реальных доказательств того, что Белый дом станет более проукраинским.

По словам чиновников, западные союзники Украины все еще считают, что Трамп склонен рассматривать Путина как своего главного партнера в переговорах, а Зеленского — как главное препятствие на пути к достижению мирного соглашения.

Собеседники FT также указали, что, комплексы Patriot имеют решающее значение для способности Украины защитить себя от атак РФ, они не изменят ход войны.

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