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Коллапс в московских аэропортах продолжается

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  • 22.07.2025, 13:36
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Коллапс в московских аэропортах продолжается

В Шереметьево пассажирам начали раздавать матрасы.

Массовые задержки и отмены рейсов, вызванные активностью украинских беспилотников, продолжают парализовывать аэропорты Москвы уже несколько дней. В Шереметьево, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, застрявшим пассажирам выдали надувные матрасы и спортивные коврики прямо в зонах вылета, сообщает The Moscow Times.

Несмотря на это, по опубликованным видео видно, что мест для сна не хватает: люди размещаются на полу, в проходах и даже на искусственной траве. По информации Baza, приоритет в выдаче матрасов отдается семьям с детьми. С понедельника в Шереметьево отменено более 70 рейсов, часть других — серьезно задержана. Власти аэропорта советуют проверять актуальное расписание через авиакомпании.

Ранее о раздаче ковриков и «походных матрасов» сообщили и во Внуково. К полудню вторника там заявили, что график стабилизирован, и обслуживание пассажиров идет в штатном режиме. Домодедово также отметило, что расписание полетов удалось выровнять вечером 21 июля.

В Шереметьево тем временем уверяют, что работают без ограничений: рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, на вылет — по готовности. Однако накануне представители аэропорта заявили, что кадры с якобы переполненными терминалами, опубликованные в том числе «РИА Новости» и RT, являются фейками. В пресс-службе заявили, что блогеры намеренно выбирают ракурсы и монтируют видео так, чтобы создать впечатление хаоса.

С 19 по 21 июля в трех столичных аэропортах суммарно были задержаны и отменены более 1000 рейсов, подсчитали РБК и «Ведомости». По оценке «Агентства», за эти дни московские аэропорты из-за режима «Ковер» простаивали в общей сложности более 51 часа. По данным Минобороны, с вечера 21 июля по утро 22 июля над Московской областью были сбиты пять украинских беспилотников.

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