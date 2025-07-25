Разворот Трампа в сторону Киева: раскрыта тайна судьбоносного звонка 1 25.07.2025, 12:33

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4 июля Келлогу позвонили из Польши.

На фоне одного из самых масштабных обстрелов Киева с начала войны, инициатива Кита Келлога, советника Дональда Трампа, положила начало развороту в американской политике в отношении Украины, пишет The Telegraph.

4 июля Келлогу позвонили из Польши. Это был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. После телефонного звонка, генерал Келлог обратился к Трампу с призывом возобновить поставки Украине зенитных боеприпасов. Ночью российские ракеты и беспилотники повредили консульство Польши в Киеве - событие, которое стало поворотным моментом в отношении Белого дома к Украине.

Вскоре после разговора с Келлогом Трамп лично отдал приказ Пентагону разблокировать замороженные системы Patriot, а также связаться с министром обороны Питом Гегсетом. Именно он без согласования с Белым домом приостановил военную помощь Украине, что вызвало критику даже среди союзников Трампа, таких как госсекретарь Марко Рубио.

В разговоре с президентом Владимиром Зеленским в тот же день Трамп пообещал предоставить Украине поддержку в сфере противовоздушной обороны. Этот сигнал стал переломным - в Вашингтоне его расценили как признание необходимости усиления роли США в конфликте для достижения мирного соглашения.

В течение девяти дней Трамп, при поддержке союзников по НАТО, объявил о новом пакете помощи на сумму $10 млрд. При содействии канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, договоренности включали закупку и переброску в Украину новых систем Patriot, часть из которых оплатила Германия и Норвегия.

Интересно, что для этого была перенаправлена партия систем, которые ранее предназначались Швейцарии. Берн согласился с переносом сроков собственного заказа в пользу Украины.

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