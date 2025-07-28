NYT: Женщины устали от «эмоционального обслуживания» партнеров 1 28.07.2025, 16:15

Дело в растущей социальной изоляции мужчин.

В США набирает популярность термин «mankeeping» — так называют эмоциональная и социальная обязанность, которую женщины берут на себя в отношениях с мужчинами. Его ввела ученая из Стэнфорда Анджелика Пузио Феррара, изучающая мужскую дружбу и социальные связи, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Психотерапевт Джастин Лиои из Бруклина отмечает, что многие его гетеросексуальные клиенты открываются только своим партнершам. Женщины становятся для них единственными слушателями, советниками и организаторами социальной жизни.

Исследование Феррары показало, что женщины имеют широкую сеть поддержки, тогда как мужчины чаще всего полагаются лишь на партнершу. Это делает женщин центром эмоционального обслуживания, что приводит к выгоранию.

Жительница Лос-Анджелеса Ив Тилли-Колсон, адвокат, рассказывает, что именно она инициирует встречи с друзьями, планирует совместные поездки и серьезные разговоры о будущем. Ее партнер признает, что раньше он считал, что она просто любит планировать. Однако после обсуждения он понял, насколько это может быть изматывающим и взял на себя часть забот.

Проблема коренится глубже: согласно опросу 2021 года, 15% мужчин в США не имеют ни одного близкого друга. Мужские социальные связи ослабли из-за распада общин, религиозных групп и изменения условий работы.

Эксперты подчеркивают: ни один человек не может быть единственным источником эмоциональной поддержки. Мужчинам важно заново учиться строить дружбу и делиться чувствами — не только ради себя, но и ради здоровья отношений.

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