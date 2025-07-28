Россия закрывает 20 пограничных пунктов с Украиной 28.07.2025, 21:14

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Часть из них «перестали находиться на границе».

Правительство России распорядилось официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, действовавших ранее по соглашению с Украиной. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

В списке — 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. В том числе указаны погранпереходы, которые после российской аннексии территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в 2022 году «перестали находиться на границе с Украиной», пишет ТАСС.

Напомним, в сентябре 2022 года Россия провела в частично оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины «референдумы», а затем аннексировала эти территории. При этом часть оккупированных территорий с тех пор взяли под свой контроль украинские войска.

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